Vanessa Paradis a dû recadrer un de ses fans lundi dernier, lors de son concert à L'Olympia. En cause, une bagarre qui a éclaté durant sa prestation, l'obligeant à l'interrompre, indique «PurePeople».

«Mettre le bazar, qu'est-ce que c'est? On n'est pas au cinéma! On ne va pas se bagarrer, monsieur. Une heure et demie de peine! Qu'est ce que vous voulez? Vous voulez vous battre devant moi? Taper les gens qui profitent de la musique, vous rigolez ou quoi? », a-t-elle lancé, visiblement courroucée. Et ce n'est pas tout, la chanteuse a poursuivi, houspillant un peu plus l'indélicat. «Moi, vous n'allez pas me gâcher mon concert. Vous n'allez pas me gâcher mon concert et vous battre ici. On fait de la musique, monsieur! Vous oubliez vos soucis pendant une heure et demie et vous me laissez tranquille », a-t-elle continué.

Une réaction saluée par une salve d'applaudissements. (Le Matin)