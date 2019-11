La fille du rappeur T.I., Deyjah Harris, a exclu son père de ses réseaux sociaux après que celui-ci a révélé qu’il lui faisait subir un bilan gynécologique annuel, afin qu'il puisse s'assurer qu'elle était toujours vierge.

L’influenceuse sur Instagram, âgée de 18 ans, a réagi à la polémique qui a suivi les propos de son père sur le podcast Ladies Like Us de la semaine dernière en «likant» différents commentaires sur Twitter qui dénonçaient le rappeur comme «dégoûtant» et «possessif».

Aujourd'hui, elle s’est désabonnée des comptes de T.I., de son vrai nom Clifford Joseph Harris. Et les observateurs suggèrent qu'elle est furieuse à la fois à propos du test et de la révélation de son père lors du podcast.

Piste sonore retirée

T.I avait expliqué qu'il organisait chaque année un bilan médical lors de l’anniversaire de sa fille et demandait au médecin de Deyjah de «vérifier l'hymen» et de donner rapidement les résultats.

Les animatrices du podcast, Nazanin Mandi et Nadia Moham, ont depuis retiré la piste sonore et présenté des excuses, précisant qu'elles auraient dû gérer les choses différemment mais qu'elles ont été «complètement prises au dépourvu».

T.I. n'a pas encore fait de commentaires sur la question.

