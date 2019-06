À ma gauche: Laurent Ournac, qui a réussi à se délester de 50 kilos. À ma droite: Véronique Genest, 36 kilos en moins. Si les deux posent ensemble, c'est qu'ils se sont côtoyés dans l'épisode de «Camping Paradis» diffusé lundi 24 juin et qui signait le grand retour sur TF1 de l'interprète de Julie Lescaut. À cette occasion, l'actrice a parlé au Parisien de son incroyable perte de poids.

Véronique Genest doit sa transformation physique à l'acupuncture. «C'est grâce à ça que j'ai récupéré la taille que j'avais avant. Cette perte de poids a tout changé dans ma vie. Ça m'a redonné le moral. Je n'arrivais plus à marcher, j'avais mal partout, je transpirais comme un bœuf. C'était une période très dure à vivre», a-t-elle confié.

Envie de se suicider

L'actrice confie avoir eu envie de se suicider quand elle se regardait: «Je ne supportais plus mon image. Certains me disaient que j'étais toujours belle. Mon cul, oui. Et puis, il n'y a rien pour s'habiller, pour se mettre en valeur.»

En mars dernier, Véronique Genest avait expliqué au magazine Nous Deux qu'elle avait commencé à prendre du poids quand elle a arrêté de fumé. «J'ai compensé avec la nourriture, fait moins de sport...» déclarait-elle.

À 63 ans le 26 juin, la comédienne sera au théâtre à l'affiche de «Gina et Cléopâtre» et dit avoir des projets de polar à la télévision. TF1 lui a également proposé de participer à «Danse avec les stars». Ce qu'elle a refusé. «Il y a trente ans, pourquoi pas. Mais là, j'ai pas envie de me bousiller le dos», dit-elle. (Le Matin)