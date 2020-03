Confinés à la maison, on a de la peine à se motiver à faire de l'exercice. Heureusement, il y a Iris Mittenaere, qui fait des sessions de sport pour ses abonnés Instagram.

La reine de beauté et animatrice TV a débuté sa «routine sportive spéciale confinement» le jeudi 19 mars. Elle a opté pour des gestes à faire sans matériel et en espace réduit, accessible à tous, avec notamment un focus fessiers. Miss Univers 2016 a ensuite publié une deuxième vidéo lundi: une spéciale abdos en 15min.

«On stresse, on s’ennuie»

«Tague un/une pote qui doit faire cette routine!! écrit Iris Mittenaere. Ces jours-ci on a tous tendance à grignoter car on stresse, on s’ennuie, on a du mal à s’endormir... le sport est un bon moyen pour régler ça!»

Si on n'aime pas l'effort, ses vidéos permettent au moins de garder le moral.

L. F.