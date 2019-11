Cela faisait depuis août que la rumeur courait, mais cette fois-ci c’est officiel: le défilé de Victoria's Secret est annulé! Une première depuis 1995. Le directeur financier et vice-président exécutif de L Brands (la société mère de la griffe américaine), Stuart B. Burgdoerfer, l’a annoncé officiellement le 21 novembre.

«Nous pensons qu’il est important de faire évoluer le message de Victoria’s Secret encore une fois, nous pensons que le plus important est la qualité de la marchandise elle-même», a-t-il déclaré.

De nombreuses critiques contre la marque

Si le défilé de la marque de lingerie était devenu iconique au fil des années, et pendant un temps sa meilleure vitrine, on lui avait aussi reproché d'être tout sauf inclusif et de projeter des clichés réducteurs sur la femme. La marque a d'ailleurs fait l’objet de nombreuses critiques dernièrement.

«L’événement n’a également jamais touché tous les types de corps, et les femmes ne veulent pas être perçues comme des mannequins sexy stéréotypés qui achètent de la lingerie uniquement pour impressionner les hommes», avait déclaré un analyste du commerce de détail au «New York Times» en 2018.

On ne sait pas si le défilé reprendra dans les années futures, la direction ne s’est encore pas prononcée sur le sujet.

FDA