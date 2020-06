L'idée de Vincent Lindon fait son chemin ! L'acteur avait en effet appelé à une taxe exceptionnelle afin de faire contribuer les plus aisés à l'effort contre le coronavirus, et son appel a été entendu par la gauche de l'échiquier politique français.

Le député PCF, Sébastien Jumel, a en effet porté sa proposition devant l'Assemblée Nationale, exigeant une « taxe progressive » pour les personnes possédant plus de « 10 millions d'euros de patrimoine ». La taxe s'élèverait de 1 à 5%, « pour financer les services publics ».

« Il est évident que dans le pays, il y a un sentiment de profonde injustice fiscale. C'est latent et c'est cause de ressentiment pour un certain nombre de personnes. Pendant la crise des gilets jaunes, l'un des slogans, c'était que les petits payent petit et que les gros payent gros. Ça avait le mérite de la simplicité et de la clarté. Il faut quand même se souvenir que la Révolution française est née d'une réforme fiscale », ajoute quant à lui François Ruffin, député de La France Insoumise.

