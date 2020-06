Winona Ryder a répondu après avoir été accusée par le représentant de Mel Gibson de «mentir» sur une remarque antisémite que l'acteur aurait faite à son sujet.

L'actrice de «Stranger Things» a rappelé l'incident lors d'une interview accordée le 21 juin au journal britannique «Sunday Times», affirmant que la star de «Braveheart »l'avait qualifiée de «réchappée des fours» lors d'une fête à Hollywood.

Bouleversée par ses commentaires

«Nous étions à une fête bondée avec un de mes bons amis, et Mel Gibson fumait un cigare. Nous parlions tous et il a dit à mon ami, qui est gay, «Oh attends, je vais avoir le sida, là, non?», a déclaré Winona Ryder au journal. Poursuivant l'histoire, l'actrice a ajouté: «Puis quelque chose est arrivé au sujet des Juifs, et (Mel Gibson) a dit: «Tu n'es pas une réchappée des fours, n'est-ce pas?»

Winona Ryder a affirmé que Mel Gibson a ensuite essayé de lui présenter des excuses, mais elle dit avoir été bouleversée par ses commentaires, car des membres de sa famille sont morts dans les camps de concentration nazis pendant la Shoah.

Mel Gibson a répliqué aux allégations de l’actrice dans une déclaration faite par l'intermédiaire de son représentant, dans laquelle il a insisté sur le fait que son récit était «100 % faux».

Elle exhorte l'acteur à « accepter la responsabilité » de ses actes

Et maintenant, c’est à nouveau au tour de Winona Ryder de répondre. Elle s’en tient à sa version des faits et exhorte l'acteur à «accepter la responsabilité» de ses actes.

«Vers 1996, mon ami Kevyn Aucoin et moi étions les destinataires de ses paroles haineuses, a-t-elle déclaré dans un communiqué relayé par «Access Hollywood». C'est un souvenir douloureux et vif pour moi. Ce n'est qu'en acceptant la responsabilité de notre comportement dans cette vie que nous pourrons nous racheter et nous respecter mutuellement, et je lui souhaite bonne chance pour ce voyage de toute une vie.»

Pas au générique de «Chicken Run 2»

Mel Gibson a acquis une réputation d'antisémite lorsque les commentaires qu'il a faits à un officier de police juif lors d'une arrestation pour conduite en état d'ivresse en 2006 ont été rendus publics. La réponse de Winona Ryder intervient alors que, selon «The Wrap», Mel Gibson «ne devrait pas être invité à reprendre la suite» de «Chicken Run». Il avait interprété le personnage de Rocky dans le film de 2000.

Cover Media