Woody Allen en est persuadé: Timothée Chalamet l'a désavoué pour augmenter ses chances d'obtenir un Oscar pour «Call Me by Your Name». C'est ce que le réalisateur new-yorkais écrit dans son autobiographie, «Apropos of Nothing», sortie aux Etats-Unis cette semaine. Le livre a finalement été publié par Arcade Publishing, en toute discrétion, après l'annulation de Grand Central Publishing, filiale de Hachette.

«Les trois premiers rôles dans «Un jour de pluie» étaient excellents et c'était un plaisir de travailler avec eux, a écrit Woody Allen. Timothée a ensuite déclaré publiquement qu'il regrettait d’avoir travaillé avec moi et qu'il donnait l'argent à des œuvres caritatives, mais il a juré à ma sœur qu'il devait le faire car il était en lice pour un Oscar pour «Call Me by Your Name», et lui et son agent ont estimé qu'il avait plus de chances de gagner s'il me dénonçait, alors il l'a fait.»

Il a reversé son cachet à des associations

Timothée Chalamet avait annoncé qu'il ferait don de l'argent gagné sur le film de Woody Allen à des organisations à but non lucratif comme Time's Up, le centre LGBT de New York, et RAINN, le réseau national de lutte contre le viol, les abus et l'inceste.

«J’apprends qu'un bon rôle n'est pas le seul critère pour accepter un emploi - cela m'est apparu beaucoup plus clairement ces derniers mois, ayant été témoin de la naissance d'un puissant mouvement visant à mettre fin à l'injustice, aux inégalités et surtout au silence. Je ne veux pas profiter de mon travail sur le film, et pour cela, je vais donner la totalité de mon salaire», avait déclaré Timothée Chalamet en 2018.

Le jeune acteur n'a pas remporté l'Oscar du meilleur acteur pour autant, qui est allé à Gary Oldman pour son rôle de l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill dans «Darkest Hour». La sortie d'«Un jour de pluie à New York», qui mettait également en vedette Elle Fanning et Selena Gomez, a été mise en suspens pendant des mois en raison des nouvelles allégations faites par Dylan Farrow, la fille adoptive de Mia Farrow et Woody Allen, qui accuse le réalisateur d'attouchements lorsqu'elle avait 7 ans.

Cover Media et LeMatin.ch