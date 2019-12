Alors que la nouvelle année est imminente et que le sapin est déjà au compost, s'il y en a bien une qui était capable de nous replonger dans l'ambiance de Noël, c'est Zahia Dehar. La jeune femme de 27 ans a publié sur son compte Instagram une vidéo d'elle qui aurait pu faire oublier sa tournée de cadeaux à Santa Claus.

Le cadeau, justement, c'est elle. Zahia sort d'un gros paquet «vêtue» d'un seul ruban nouée autour de son corps et de cache-tétons. Le tout sur la musique d'«All I Want For Christmas» de Mariah Carey.

Il s'agit d'une collaboration artistique avec Ellen von Unwerth. Un calendrier qu'a réalisé la photographe et réalisatrice allemande. Un petit détour sur son compte Instagram permet de voir tout son travail pour le mois de décembre.

Et maintenant: bonne année 2020!

L. F.