Pour ceux qui sont passés à côté de cette information, Zahia est désormais actrice. La jeune femme de 27 ans sera le 28 août prochain à l'affiche du film «Une fille facile» de Rebecca Zlotowski.

Elle a enchainé les interviews le mois passé et à quelques semaines de la sortie du long métrage, elle a décidé d'en faire la promotion à sa manière. Zahia a posté une photo d'elle topless assise sur une chaise de tournage. «Entre deux scènes», a-t-elle écrit.

«Quel corps de rêve»

Magnifique, on la voit avec une cigarette à la main, un peu de maquillage et juste un peignoir, pour le plus grand bonheur de ses fans. «Quel corps de rêve», «une beauté parfaite» ou encore juste «wow!», peut-on lire en commentaire de la publication.