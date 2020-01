Zoë Kravitz a offert à ses fans un beau début d'année 2020 en partageant sur Instagram une bonne quinzaine de photos en noir et blanc de son mariage. Les deux publications sont simplement assorties de la date de la cérémonie: «29 juin 2019.»

La star de «X-Men: First Class» a épousé l'acteur Karl Glusman («Love») dans la résidence française de son père, Lenny Kravitz. Un parterre d’invités prestigieux était présent, dont bien sûr la mère de la mariée, Lisa Bonet, ainsi le mari de cette dernière, Jason Momoa. Etaient aussi de la fête Denzel et Pauletta Washington, Cara Delevingne, Chris Pine et Annabelle Wallis, Marisa Tomei ainsi que la réalisatrice Sam Taylor-Johnson et son époux, l’acteur Aaron Taylor-Johnson.

Avec les filles de «Big Little Lies»

Zoë Kravitz a également partagé une photo où elle pose avec ses acolytes de «Big Little Lies», à savoir Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, et Shailene Woodley, qui avaient fait le déplacement.

Cover Media / lematin.ch