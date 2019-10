La nouvelle avait été reprise très rapidement dans tous les médias. En avril dernier, Pierre Palmade était placé en garde à vue, révélait «Le Parisien». Il était accusé de viol par un jeune homme qu'il avait ramené chez lui. L'humoriste avait finalement été relâché, lorsque que Abdel H., 20 ans, avait reconnu avoir menti.

Si Pierre Palmade a tout de même été condamné à verser une amende de 1500 euros pour usage et acquisition de stupéfiants, l'accusateur, lui, avait été remis en liberté après sa garde à vue. Il a finalement été condamné par le parquet de Paris. Non pas pour son mensonge, mais pour ses dégradations dans l'appartement de Pierre Palmade.

Trois mois de prison avec sursis

Ce mardi 8 octobre, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Abdel H. à une peine de trois mois de prison avec sursis et à une amende de 500 euros pour «dégradation de biens appartement à autrui» et pour «usage illicite de stupéfiants», précise l'AFP.

Le jeune homme était absent de l'audience, tout comme l'humoriste, qui était représenté par l’avocate Sabine Kuster. «Le plus important est que l’affaire soit close et que mon client soit reconnu comme victime même s’il aurait voulu des excuses de la part du prévenu», a-t-elle déclaré à la sortie de l’audience. «Le plus dur pour Pierre Palmade a été la médiatisation de sa garde à vue pour des faits de mesure criminelle», a-t-elle conclu.