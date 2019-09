Dave Brooks, directeur de la musique live au Billboard, est plus qu'élogieux: « aucun artiste ne mérite plus ce prix que Pink». La star acceptera cet honneur au Billboard Live Music Summit & Awards en novembre. «Entre ses performances envoûtantes, ses acrobaties visuelles de haut vol et son catalogue de musique incroyable comprenant 32 singles sur le Billboard Hot 100 et trois albums du Billboard No. 1, aucun artiste ne mérite plus ce prix que Pink, a déclaré Dave Brooks, directeur principal de la musique live et des tournées de Billboard.

«Sa tournée Beautiful Trauma est un exploit historique d'endurance et d'excellence artistique et nous sommes honorés qu'elle se joigne à nous à Beverly Hills pour célébrer cet exploit.» Elton John, les Allman Brothers, Ozzy Osbourne et John Mayer comptent parmi les lauréats précédents.

Concert le plus rentable pour une femme

La tournée Beautiful Trauma de Pink, qui vient de s'achever, a rapporté 397,3 millions de dollars en 2018 et 2019, ce qui en fait le 10ème concert le plus rentable de l'histoire de Billboard Boxscore, et le plus important pour une femme depuis plus de 10 ans.

lematin.ch / Covermedia