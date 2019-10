Francis Ford Coppola n'est pas plus clément que Martin Scorsese avec les films Marvel. Deux semaines à peine après les commentaires du réalisateur de «Taxi Driver», qui estimait que le MCU ne valait pas mieux qu'un parc d'attractions, c'est au tour d'une autre légende vivante du cinéma de s'exprimer sur le sujet.

«Quand Martin Scorsese dit que les films Marvel ne sont pas du cinéma, il a raison, parce qu'on doit apprendre quelque chose du cinéma, on doit en retirer une sorte d'illumination, de connaissance, d'inspiration. Je ne pense pas que qui que ce soit obtienne quoi que ce soit en regardant le même film à la chaîne. Martin était gentil quand il disait que ce n'est pas du cinéma. Il n'a pas dit que c'était méprisable, alors que moi je le dis», a déclaré le réalisateur d'«Apocalypse Now» lors de son discours de remise du prix Lumière à Lyon ce samedi, comme l'a relayé Yahoo News.

Vives réactions sur Twitter

Un avis qui lui a valu bon nombre de critiques sur Internet. «Déçu de lire les commentaires de Scorsese et Coppola à propos des films Marvel du MCU. Ces commentaires reflètent ceux auxquels sont confrontés les fans de comics, qui viennent de gens qui méprisent les comics et refusent de les considérer comme de la littérature parce que ce n'est pas de leur niveau», a déclaré un utilisateur de Twitter. Un autre s'est attaqué directement au réalisateur: «Je pense que je préférerais regarder un autre film Marvel qu'un autre film de Francis Ford Coppola, en fait.»

Les héros Marvel répondent

Natalie Portman et Sebastian Stan ont répondu aux remarques de Francis Ford Coppola qui a décrit les films Marvel comme « méprisables ».

Lors de sa participation au gala L.A. Dance Project à Los Angeles samedi soir, l'actrice a déclaré à «Variety»: «Je pense qu'il y a de la place pour tous les types de cinéma. Il n'y a pas une seule façon de faire de l'art.» Natalie Portman a campé Jane Foster dans «Thor» en 2011 et dans la suite «Le Monde des ténèbres» en 2013. Dans le prochain «Thor: Love And Thunder», elle obtiendra les pouvoirs du dieu nordique.

Quant à Sebastian Stan, connu pour avoir interprété James Barnes, alias Winter Soldier, dans la saga «Captain America», a également répondu aux commentaires du réalisateur alors qu'il participait à une table ronde du Fandemic Tour 2019, dimanche après-midi à Houston, au Texas. «(Coppola) est l'un de mes héros et j'étais en train de l'écouter. Pendant ce temps, je passe la journée avec vous tous, a-t-il déclaré. Les gens m'ont dit: «Merci beaucoup pour ce personnage», «Ce film m'a tant aidé», «Ce film m'a inspiré. Maintenant je me sens mieux. Maintenant je me sens moins seul». Comment pouvez-vous dire que ces films n'aident pas les gens?»