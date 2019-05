La droite pro-européenne (PPE) a réclamé dimanche soir la présidence de la Commission européenne, estimant avoir remporté les élections européennes. «Nous avons gagné les élections et ce sera le Spitzenkandidat (chef de file, ndlr) du PPE, Manfred Weber, (qui sera) président de la Commission», a déclaré Joseph Daul, le président du Parti populaire européen (PPE), lors d'une soirée électorale à Bruxelles. «Sans le PPE, il n'y a pas de majorité au niveau des partis démocrates. Donc nous sommes prêts, nous allons négocier, et bien sûr nous allons défendre le premier poste», a ajouté le Français.

La droite conservatrice du PPE et les sociaux-démocrates ne détiennent plus à eux seuls la majorité au Parlement européen. L'hémicycle est plus fragmenté que jamais après une forte poussée des libéraux et des Verts, combinée à une progression des eurosceptiques.

Symbole de ce scrutin, le Rassemblement national est arrivé en tête en France avec environ 24% des voix, selon des estimations, devant celui du président Emmanuel Macron (entre 22 et 23%). Il a immédiatement appelé à la «constitution d'un groupe puissant» au Parlement européen. Le scrutin français a également été marqué par la troisième place inattendue de la liste écologiste (12%).

Même poussée écologiste enregistrée en Allemagne, où les Verts se hissent, selon les sondages, à la deuxième place du scrutin, juste après les chrétiens-démocrates d'Angela Merkel, qui enregistrent un plus bas historique, et devant les sociaux-démocrates, qui s'effondrent.

«Vague verte»

«Une grande victoire !», s'est réjouie l'Allemande Ska Keller, tête de liste des écologistes au Parlement européen, alors que le Néerlandais Bas Eickhout et la Française Yannick Jadot ont salué une «vague verte».

Selon une projection publiée peu avant 23h00 par le Parlement européen, les Verts sont crédités de 70 sièges, soit 18 de plus qu'en 2014. Ils font partie des grands gagnants du scrutin avec le groupe libéral de l'ALDE, allié à la liste d'Emmanuel Macron, qui empoche 101 sièges ( 33), devenant le troisième de l'hémicycle.

Le PPE resterait le premier parti européen, avec 178 sièges sur 751 (-38), devant les sociaux-démocrates (147 sièges, -39). Mais ces deux familles qui dominent le Parlement de façon quasi-ininterrompue depuis 1979, perdraient la majorité de fait qu'ils détiennent ensemble, comme le prévoyaient les sondages.

Poussée populiste

Malgré son recul, le PPE a réclamé dès dimanche soir la présidence de la Commission européenne, estimant avoir remporté le scrutin. Une revendication immédiatement balayée par les sociaux-démocrates.

Divisés en trois groupes dans le parlement sortant, les eurosceptiques totalisent quant à eux 173 sièges, soit un gain de 19 mandats. On s'attend à ce que le paysage à la droite du Parlement européen se recompose lors de la prochaine législature.

Le premier ministre hongrois Viktor Orban, actuellement suspendu par le PPE en raison de ses attaques contre Bruxelles, n'exclut ainsi pas de quitter le PPE si la droite modérée refuse de s'allier aux «partis patriotiques de droite». Le dirigeant nationaliste est arrivé en tête avec 52,3% des suffrages dimanche, devançant de plus de 35 points l'opposition de centre gauche.

Triomphe pour Salvini et Farage

En Italie, la Ligue de Matteo Salvini est devenue le premier parti du pays avec 27 à 31% des voix, selon les premiers sondages à la sortie des urnes. Son allié au gouvernement, le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) subit un revers avec un score estimé entre 18,5 et 23%. Il est devancé par le Parti démocrate (PD, centre-gauche), qui obtient 21 à 25% des voix.

En Grande-Bretagne, le Parti du Brexit de Nigel Farage a obtenu 31,5% des suffrages, selon les premiers résultats portant sur plus de 10% des votes, ce qui lui permettrait d'occuper 24 des 73 sièges britanniques à Strasbourg.

Les conservateurs de Theresa May s'effondrent, mais les formations pro-européennes se comporteraient relativement bien. Les Libéraux-Démocrates empochent quelque 20% des voix, le Parti travailliste 16,6% et les Verts 11,6%, selon ces premiers résultats.

Kurz conforté en Autriche, Tsipras sanctionné en Grèce

Les socialistes se sont imposés en Espagne, alors qu'en Autriche, le parti conservateur du chancelier Sebastian Kurz arrivait largement en tête, devançant les sociaux-démocrates et le parti d'extrême droite FPÖ.

En revanche, en Grèce, le parti Syriza (gauche radicale) a été devancé de plus de 8 points par le principal parti d'opposition de droite, la Nouvelle Démocratie. Conséquence: le premier ministre Alexis Tsipras a annoncé qu'il convoquerait des élections anticipées.

Le scrutin a également été marqué par un rebond de la participation. Avec une estimation de 51% pour les 27 pays de l'UE, sans le Royaume-Uni, les taux de participation sont «les plus élevés en 20 ans», selon le Parlement européen. (ats/nxp)