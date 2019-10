Condamné en 1995 pour le meurtre, six ans plus tôt, d'un policier australien, David Eastman a été innocenté et libéré en 2018. Il avait passé 19 ans en prison. L'homme désormais septuagénaire a obtenu lundi de toucher l'équivalent de 4,7 millions de de francs suisses en guise de compensation, rapporte bbc.com. Il avait préalablement refusé une première offre à 2,5 millions de francs.

La Cour suprême australienne a tenu compte des divers arguments dont le fait que Mr. Eastman a perdu lors de son incarcération toute possibilité de fonder une famille et de poursuivre une carrière. Au cours de ces années sombres, il a également vu disparaître sa mère et deux de ses frères et sœurs plus jeunes que lui.

C'est en 1989, que Colin Winchester a été retrouvé avec deux balles dans la tête à l'extérieur de son domicile à Canberra. Il reste à ce jour le plus vieux policier à avoir été tué en Australie. M. Eastman, alors fonctionnaire, a été suspecté parce qu'il aurait envoyé des menaces à la police lors d'une enquête sur une affaire criminelle antérieure. Cinq appels rejetés plus tard, il a été finalement innocenté après qu'une nouvelle enquête eut démontré l'existence de failles dans la collecte policière des éléments à charge.

L'auteur de l'homicide n'a à ce jour jamais été retrouvé.

JChC