Pour Xamax, il n’y a pas eu d’effets post Lugano. Au Cornaredo, quelques minutes après la première victoire neuchâteloise de la saison en championnat, Christian Binggeli se réjouissait voici huit jours des conséquences de ces trois points dans l’optique du derby à venir contre Servette, et de l’affluence espérée. «On a aussi gagné quelque 1000 spectateurs supplémentaires», estimait alors le boss de la Maladière. Soit.

Or samedi soir, cruelle déception, Xamax – Servette n’a attiré que 5819 spectateurs. Une affluence terriblement décevante, bien inférieure à celle enregistrée pour la venue du FC Sion deux semaines plus tôt (6754 spectateurs).

Alors président, ils étaient où, vos 1000 spectateurs de plus? «Sans doute devant leur TV ou déjà en vacances!», répond ce lundi Christian Binggeli. S’il reconnaît avoir été un peu optimiste dans ses prévisions, le boss xamaxien n’en est pas moins déçu. «On espérait plus de monde, mais je ne veux pas passer pour un président râleur. Je remercie ceux qui sont déjà venus. Quant à ceux que l’on espérait voir et qui ne se sont pas déplacés, c’est sans doute la conséquence de plusieurs raisons s’additionnant les unes et autres.»

Nouvelles priorités

Le président de Xamax évoque pêle-mêle l’offre télévisuelle, qui vide en partie les stades, les prix (malgré des tarifs attractifs, cela peut retenir les gens chez eux), la météo, la concurrence d’autres loisirs émergeant, ou encore les vacances, on l’a dit, qui ont déjà commencé à Neuchâtel. «Les gens ont aujourd’hui d’autres priorités, constate M. Binggeli. Il y a 20 ou 30 ans, il n’y avait que Xamax. Souvent, les week-ends étaient du reste organisés en fonction du match des «rouge et noir». Seul subsiste désormais un noyau de fidèles, entre 2500 et 3000 personnes, présentes quels que soient les résultats.» Cette saison, la moyenne des affluences à la Maladière s'établit provisoirement à 6565 spectateurs.

La qualité du spectacle offert, rarement au rendez-vous en regard de l’investissement financier consenti, peut aussi expliquer la relative désaffection des spectateurs lambda, à la Maladière ou ailleurs. Ce dimanche, ils n’étaient ainsi que 7800 spectateurs réunis à Tourbillon, plus faible affluence de la saison, pour assister à la troisième défaite de rang du FC Sion (1-2 contre Lugano).

