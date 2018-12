En 2018, les scientifiques ont fait une découverte que l'on peut qualifier de colossale: une colonie de 1,5 million de manchots Adélie, vivant sur un minuscule archipel, les îles Danger. Soit plus de ces oiseaux réunis en un seul endroit que dans tout le reste de l'Antarctique.

Si une telle population était passée sous les radars jusqu'à présent, c'est tout simplement parce que personne ne s'attendait à trouver des manchots ici. L'une des îles de la région avait en effet été examinée auparavant, mais sans découvrir aucun de ces oiseaux. C'est grâce à leurs déjections que ces animaux ont pu être repérés.

En effet, les manchots vivent en colonies suffisamment importantes pour que les masses de guano qu'ils laissent derrière eux soient visibles depuis l'espace grâce aux satellites. Une méthode que les biologistes utilisent pour surveiller l'évolution des populations. Mais ils fouillaient à l'oeil nu ces données, ce qui représente une tâche laborieuse vu la taille de la banquise.

Recherche de guano automatique

Un scientifique de la NASA a alors développé un algorithme permettant d'automatiser cette recherche de guano. Et en analysant les images des îles Danger, de nombreux «ping» ont retenti. En regardant les photos de plus près, des grandes traces de déjection ont en effet été découvertes. Ces îles sont difficiles d'accès, car elles sont entourées de banquises, d'où également le peu de recensements qui y sont effectués. Pourtant, des scientifiques ont décidé cette fois de s'y rendre et, sur place, ils ont pu évaluer la population de cette colonie à 1,5 million d'individus.

Mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Une équipe de la Louisiana State University a en effet commencé à faire des fouilles sur l'île pour en apprendre plus sur le passé de ces manchots Adélie, raconte le site LiveScience. En datant au radiocarbone les os et les œufs trouvés dans ces trous, il a été établi que ces oiseaux serait arrivés sur l'île... il y a 2800 ans, selon les résultats de ces recherches présentés le 11 décembre dernier à la réunion de l'Union géophysique américaine à Washington.

La population a diminué

Cet incroyable royaume des manchots semble même avoir été davantage peuplé par le passé. En ressortant des images remontant jusqu'à 1982, les scientifiques ont compté que la population avait atteint un pic à la fin des années 1990 et qu'elle aurait diminué de 10 à 20% depuis. L'archipel est tellement isolé qu'il est épargné par l'intervention humaine, comme la pêche au krill dont se nourrissent les manchots. Ce serait donc le réchauffement climatique qui serait en partie responsable de cette diminution de la colonie. Maintenant que les scientifiques ont découvert ce paradis des manchots, ils vont tout faire pour le protéger.

