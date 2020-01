Le week-end dernier, les New-Yorkais se promenaient en T-shirt, les températures dans la ville atteignant les 20°C. Mais cette chaleur surprenante pour un début janvier n'était de loin pas la norme sur le continent nord-américain. Le même week-end, à Calgary, à l'ouest du Canada, le thermomètre est descendu jusqu'à -20°C en pleine journée.

Kyle Brittain devait bien se douter que ce n'était pas le bon jour pour laisser ses habits séchés à l'extérieur puisqu'il est le chef local de la chaîne météo. Mais il a posté une vidéo sur son compte Twitter pour montrer le résultat. Son jeans et son T-shirt sont complètement gelés, rigides et plats. À tel point qu'il peut s'amuser à lancer son pantalon jusqu'à ce qu'il se plante droit dans la neige puis à jouer au frisbee avec son enfant avec le T-shirt. Exercice qui se révèle plutôt dangereux puisque la réception du vêtement durci fait tomber Kyle et manque presque le décapiter.

Le challenge du pantalon

Sa chaîne météo a reposté son tweet, en créant le hashtag #FrozenJeansFrisbeeChallenge. Un challenge qu'il vaudrait toutefois mieux ne pas relever, vu que le jeu semble un peu périlleux. À noter que le lancer de jeans dans la neige répond à un autre challenge, le Frozen Pant Challenge, lancé en février 2019 lorsque le nord-ouest des États-Unis avait également connu une vague de froid glacial.

Les températures ont continué à baisser cette semaine à Calgary, descendant jusqu'à -28°C en journée. Ce jeudi, il est annoncé -24°C, mais cela devrait nettement se réchauffer la semaine prochaine puisqu'on attend 5°C mardi 21 janvier.

Michel Pralong