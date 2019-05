J.K. Rowling a annoncé sur le site Pottermore qu'elle s'apprêtait à sortir quatre nouvelles histoires sur le monde des sorciers. Elles seront illustrées par l’artiste anglais Rohan Daniel Eason et porteront sur les leçons de magie que les élèves suivent à Poudlard.

Les quatre volets s'intituleront: «Harry Potter: Un voyage à travers les défenses contre les Forces du Mal», «Harry Potter: Un voyage à travers les Potions et la Botanique», «Harry Potter: Un voyage à travers l’art de la Divination et l’Astronomie», et enfin «Harry Potter: Un voyage à travers les Soins aux créatures magiques».

Parution dans moins d'un mois

«En plus d’explorer les origines de la magie à travers l’histoire et le folklore, les livres comporteront également des notes, des pages manuscrites et de charmantes esquisses», annonce le site.

Les deux premiers livres, sur le thème des défenses contre les forces du mal et sur les potions seront publiés le 27 juin prochain. Les deux autres suivront peu de temps après. (Le Matin)