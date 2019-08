«C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin?» Cette phrase désormais culte est partout sur le Web. Inès Reg l'a sort à son compagnon lorsque ce dernier lui propose une sortie pour aller au McDo. Désespérée, la Française de 27 ans se met dans une rage folle ce qui provoque l'hilarité de ses abonnés. «La veste que j'ai sur moi, 35 euros; le débardeur Mango, 20 euros; le pantalon Uniqlo, 25 euros; la tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 euros... Les calculs ne sont pas bons, Kevin!» La vidéo compte désormais presque 5 millions de vues sur Facebook et un million sur Instagram.

«C'est parti en impro totale»

Interrogée par « Le Parisien», elle confie ne pas avoir anticipé un tel succès: «C'est un truc de ouf, je n’ai pas de mot. Cette vidéo, on l’a tellement faite à l’arrache. On allait vraiment sortir, je me suis mise à filmer et c'est parti en impro totale.» Elle poste la publication vers 22 h et juste après son resto, elle a déjà gagné 50 000 followers supplémentaires. «J'étais choquée! Après, ça n'a pas arrêté. Elle a même été traduite en anglais sur Twitter», s'étonne-t-elle.

Coup de bol ou coup de génie (on penche plus pour la deuxième solution), ce sketch arrive à pic pour la promotion de son one-woman-show «Hors normes», qui fera sa rentrée le 13 septembre au théâtre La République, à Paris. Mieux encore, ce buzz la propulse en tête des ventes de spectacles en France sur le site Internet BilletReduc.

Inès Reg explique que cela fait cinq ans qu'elle fait du stand-up et trois ans qu'elle en a fait son métier: «On attend tous de vivre un truc comme ça quand on est humoriste». Il faut dire que 2019 semblait déjà être une bonne année pour l'Essonnienne. Son passage au Marrakech du Rire a été très remarqué. Elle parlait d'ailleurs d'un sujet dans lequel elle excelle: les disputes de couple.

Pétillante, piquante, parfois prise d'un coup de folie, mais toujours authentique, Inès Reg nous régale avec des situations dans lesquelles tout le monde peut s'imaginer. Suite à la diffusion en juillet sur M6 d'un extrait de son spectacle, elle décide de poster plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux jusqu'à ce buzz.