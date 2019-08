Recherche bel inconnu pour plan à trois!

La plateforme de casual dating TheCasualLounge.ch s’adresse aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas renoncer aux relations passagères. Notre système de mise en relation propose aux utilisateurs du site une présélection de personnes qui leur correspondent au plan sexuel et qui habitent dans une ville ou une région donnée. Les casual daters décident ensuite eux-mêmes avec qui ils souhaitent prendre contact. Sur TheCasualLounge.ch , l’anonymat et le sérieux sont primordiaux. Mais le style, la culture et l’érotisme sont également associés étroitement les uns aux autres.

De plus en plus de Suissesses de moins de 30 ans rejettent les conventions sociales et les attentes qui pèsent sur elles pour profiter pleinement de leurs libertés. Et ce tout particulièrement dans le domaine sexuel.

De fait, la tendance à une liberté sexuelle accrue est très claire sur les portails spécialisés dans le «sexe occasionnel», aujourd’hui plébiscités par de plus en plus de jeunes femmes. Bien que les «plans cul» et autres aventures érotiques ne soient plus chose rare de nos jours, certaines pratiques sexuelles très populaires chez les jeunes femmes – le «sexe à trois» notamment – sont encore mal acceptées.

La responsable des relations publiques de TheCasualLounge, plateforme leader sur le marché suisse des rencontres érotiques entre adultes, donne quelques éclaircissements pour mieux comprendre cette nouvelle tendance: «Nous avons fait un sondage anonyme auprès de nos utilisatrices âgées de moins de 27 ans pour en savoir plus sur leurs fantasmes les plus secrets. Le résultat est assez surprenant. Les femmes de moins de 30 ans semblent en effet avoir un intérêt plus que prononcé pour les plans à trois. Ce n’est que lorsqu’elles se mettent en couple que ce fantasme tend à s’effacer devant d’autres.»

Interrogée sur cette tendance, une utilisatrice de la plateforme détaille ses motivations: «Ma meilleure amie et moi, nous préférons le faire avec des inconnus qui ne risquent pas de nous juger. C’est beaucoup plus décontracté, et on peut se concentrer sur le plaisir.» (J., 23 ans)

Il semblerait que le portail manque actuellement d'hommes pour satisfaire la «demande» féminine pour des rendez-vous de ce type. Sur TheCasualLounge, chacun peut vivre une sexualité épanouie sans se soucier du lendemain.