La nuit de vendredi à samedi a été chaude à Attalens, dans le canton de Fribourg. Une bagarre a éclaté entre deux groupes de jeunes, une bande locale et une autre provenant de la Riviera vaudoise. Vers 00h15, la police a été appelée pour mettre fin aux affrontements qui ont impliqué une trentaine d'adolescents et de jeunes adultes. L’usage du spray au poivre a été nécessaire pour tenir à distance les individus se montrant hostiles à l’intervention policière.

Un agent et une agente ont été blessés au moment de l'identification des protagonistes. Ces deux membres des forces de l'ordre n'ont cependant pas dû être hospitalisés, nous précise la police fribourgeoise dans un communiqué. Ils s'en sortent avec quelques hématomes et l'un d'eux est blessé au visage, précise Martial Pugin, chef du Secteur communication et prévention.

Les personnes impliquées dans cette rixe, âgées entre 15 et 20 ans, seront dénoncées à l'autorité compétente pour trouble de l’ordre public notamment, et, pour certains, pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Un homme, âgé de 20 ans et en état d’ébriété, a lui été emmené au poste pour cuver son vin. Pour l'heure aucune plainte n'a été déposée à la suite de l'altercation entre les deux groupes.