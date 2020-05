Playmobil et Disney ne sont pas les seuls à avoir conçu des accessoires de protection contre le coronavirus. Lego a fait encore plus fort. Plutôt que de créer des masques grand public, la firme a sorti des visières destinées au personnel soignant.

