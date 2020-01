On lui connaissait des causes génétiques et environnementales, mais on était loin de se douter que l'obésité était une maladie possiblement contagieuse, par le biais de bactéries. Si l'information peut faire peur, il n'y a pas de quoi stigmatiser les personnes en surpoids. La transmission serait subtile, mais bien réelle.

Comme le soulève Live Science, des études ont démontré que l'obésité pouvait être déclenchée par une infection virale modifiant la perméabilité intestinale.

Greffe fécale de souris

Une expérience menée en laboratoire a permis de démontrer que des souris maigres devennaient obèses lorsqu'elles recevaient une greffe fécale de souris souffrantes d'obésité.

Chez les humains, les personnes amies ou parentes de personnes obèses ont également plus de chances de le devenir. Difficile pour l'heure de déterminer si ces statistiques découlent d'une influence que les proches peuvent avoir sur notre hygiène de vie ou si une contagion en est la cause.

Obstacles éthiques

Pour pouvoir le déterminer, il faudrait mener la même expérience sur des humains. Mais faire un transfert fécal d'une personne malade à une personne saine pour déclencher la maladie pose évidemment des problèmes éthiques.

Les scientifiques soulignent également que certains aspects d'autres maladies à priori non transmissibles pourraient être véhiculés par les microbes, comme certains cancers ou le diabète.