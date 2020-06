La Suisse rouvre lundi ses frontières avec tous les États de l'Union européenne, l’AELE et le Royaume-Uni. Tout un chacun peut donc se rendre à l’étranger, mais doit observer les règles d’hygiène du pays dans lequel il se trouve.

Lors d’une vidéoconférence informelle des ministres de l’intérieur des États de l’espace Schengen début juin, de nombreux ministres ont exprimé le souhait d’un retour à la normalité et d’une suppression des contrôles aux frontières intérieures de l’Europe à compter du 15 juin. La possibilité de faire du tourisme d’achat est rétablie. Les points de passage frontaliers qui avaient été fermés sont rouverts.

Chaque pays décidant lui-même des conditions d’entrée, les Suisses devront se renseigner avant leur voyage. Des quarantaines à l’arrivée ou des mesures comme le port du masque peuvent également être exigées dans certains pays.

À noter que les Helvètes ne pourront pas se rendre dans tous les pays européens. C’est en particulier le cas de l’Espagne, deuxième destination touristique mondiale, qui ne prévoit de rouvrir ses frontières que début juillet.

Le Secrétariat d’État aux migrations a indiqué que seuls les ressortissants ou les personnes ayant un titre de séjour dans un pays de l’UE, l’AELE ou au Royaume-Uni seront autorisés à entrer en Suisse. Un touriste américain ou chinois se verra refoulé.

Assouplissements le 16 mai

Les restrictions d’entrée ont déjà été assouplies le 16 mai entre l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Les couples transfrontaliers peuvent de nouveau traverser la frontière. Visiter sa famille, assister à un mariage ou des funérailles, profiter de sa résidence secondaire ou de sa parcelle de terre est également possible.

Le voisin italien avait quant à lui décidé unilatéralement de lever les restrictions d’entrée pour les Européens au 3 juin. La Suisse avait cependant considéré que cette ouverture était prématurée.

De son côté, la Commission européenne a proposé mercredi une réouverture «progressive» des frontières extérieures de l’UE à partir du 1er juillet.

À partir cette date, les 27 envisagent de lever les restrictions avec certains pays tiers en prenant en compte «un certain nombre de principes et de critères» et en se basant sur une «approche commune» entre États membres, a annoncé mercredi le vice-président Josep Borrell. Bruxelles ne peut toutefois émettre qu’un avis, la décision finale appartient à chaque État membre.

ATS/NXP