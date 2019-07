Moins de comprimés pour traiter le VIH, un implant efficace un an pour éviter une contamination: la conférence scientifique sur le sida (IAS) qui s'est achevée mercredi à Mexico fut l'occasion de présenter plusieurs améliorations pour la vie des patients et la prévention chez les personnes à risque.

«De nouveaux outils»

Depuis quelques années, la notion de traitement préventif, ou prophylaxie pré-exposition (PrEP), a révolutionné la prévention contre le virus du sida. Proposée aux populations à risque (homosexuels ayant des rapports non protégés, prostitué(e)s), la prise d'un médicament antirétroviral pour éviter d'être contaminé a prouvé son efficacité mais reste contraignante.

L'approche française d'une PrEP «à la demande», où l'on prend le traitement non pas en continu mais avant chaque rapport à risque, est désormais intégrée comme une «option» dans les recommandations de l'OMS.

L'étude ANRS Prévenir, présentée à Mexico par le Pr Jean-Michel Molina, pionnier de la PrEP, confirme l'efficacité et la tolérance «très satisfaisante» des deux méthodes. A l'avenir, on pourra peut-être même obtenir le même résultat grâce à un implant à «action prolongée».

Le premier essai chez l'homme, qualifié par l'IAS de «préliminaire mais prometteur», a établi après 12 semaines d'utilisation qu'il était bien toléré et qu'il délivrait la dose prévue de médicament. Selon son auteur, chercheur pour le laboratoire américain Merck & Co, l'implant pourrait continuer à diffuser une dose suffisante pendant «au moins un an».

De nouvelles études devront être réalisées pour montrer si cet implant offre bien le même niveau de protection contre le VIH que la prise orale de médicament. La conférence a aussi été l'occasion de confirmer l'acceptation et l'efficacité de la PrEP par anneau intravaginal qui diffuse un médicament antirétroviral, le dapivirine, pendant un mois.

«On est en train de créer de nouveaux outils qui s'adaptent aux réalités vécues par les populations», a salué Anton Pozniak, président de l'IAS.

