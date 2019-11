Nous croulons sous le papier. Journaux et revues, papier toilette, etc.: plus de 40% du bois abattu à l'échelle mondiale est transformé en produits de papeterie. En Suisse, la consommation de papier par personne a légèrement diminué ces dernières années, selon les chiffres des professionnels du secteur, mais s'élevait à 194 kg/an en 2015, selon le WWF.

C'est bien plus que chez nos voisins européens selon l'ONG. Ainsi, la consommation moyenne des pays d'Europe de l'Ouest est de 158 kg/an, alors que la moyenne mondiale s'établit à 57 kg/an et la consommation africaine à 8 kg/an.

Or le papier est la 3e industrie la plus polluante pour l’air, l’eau et les sols. Produire une feuille de papier A4 consomme 5 litres d’eau. En outre, le papier qui pourrit émet du méthane, qui est 25 fois plus toxique que le CO2. Conséquence: la destruction de la faune et des forêts, ainsi que l'aggravation du réchauffement climatique.

Pourtant les différentes tentatives de «bureau sans papier» ont été jusqu'ici des échecs, même si des solutions se dessinent à l'heure de l'informatique dans les nuages (Cloud Computing). Raison pour laquelle le «World Paper Free Day» a été instauré afin d'exhorter les entreprises à abandonner le papier.