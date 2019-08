Même si elle est disponible pour tous les téléphones, inutile de télécharger l'application «I Spy Koala» (J'espionne le koala) en Suisse si vous ne comptez pas vous rendre en Australie. Elle a en effet été conçue pour que le public et les chercheurs puissent envoyer un message à chaque fois qu'ils croisent ce marsupial arboricole, ceci afin de cartographier leurs habitats.

Cette application est plus spécifiquement conçue pour être utilisée dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud ou, comme dans celui du Queensland, le koala est considéré comme en danger. Sa population a diminué d'un quart par endroits en 20 ans, explique le site Voanews. Il faut dire que les menaces qui pèsent sur l'un des symboles de l'Australie sont nombreux: disparition de son habitat, accidents de la route, sécheresse due au changement climatique, attaque de chiens et même la chlamydia, une maladie sexuellement transmissible.

30 millions débloqués

Pour protéger le koala, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a débloqué des moyens considérables: près de 30 millions de francs, qui serviront à construire un hôpital pour ces marsupiaux et à dresser des barrières pour les éloigner des routes ou creuser des tunnels pour les traverser. L'application fait partie de ces mesures de protection et le ministre de l'Environnement de l'État a encouragé la population à l'utiliser. Un peu à la manière d'un Pokémon Go, elle permettra de traquer le koala, mais avec pour but de mieux connaître les localisations des populations et d'ainsi mieux pouvoir garantir leur protection.

Le logo de l'application «I Spy Koala». Image NSW Government