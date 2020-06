C'est dans la petite ville sibérienne de Verkhoïansk qu'a été enregistré le record de froid sur Terre en 1892 avec -67,8°C. Le thermomètre est également descendu aussi bas à Oïmiakon, autre ville russe, en 1933, c'est pour cela que les deux localités se disputent depuis le titre de pôle du froid.

Mais c'est également à Verkhoïansk que fut enregistré le plus grand écart de températures, puisqu'on à l'autre extrême des -67,8°C il avait fait en été 1988 une chaleur de 37,3°C. Soit donc un écart de 105,1°C! Ce record a pourtant été battu ce week-end puisque samedi 20 juin il a fait... 38 °C, rapporte Gizmodo. Soit la température la plus haute depuis qu'on les enregistre, c'est-à-dire en 1885.

C'est en fait toute la Sibérie qui connaît une vague de chaleur, avec des températures de 4°C au-dessus des moyennes saisonnières, avec des incendies se déclenchant dans la région.

Greta Thunberg inquiète

Dimanche, le thermomètre n'affichait «plus que» 34°C à Verkhoïansk, mais ces incroyables chaleurs dues au réchauffement climatique inquiètent, notamment Jeff Berardelli, le météorologue de la chaîne CBS qui note que ce genre de température n'était pas attendu avant 2100 dans la région, pas 80 ans plus tôt. Il fait également remarquer à titre de comparaison que Miami, en Floride, n'a atteint les 38 degrés qu'une seule fois.

Cette chaleur record en Sibérie n'a pas non plus échappé à la militante du climat Greta Thunberg qui a retweeté l'info avec juste les faits. Cela se passe en effet de tout commentaire.

Verhojansk north of the Arctic Circle in Siberia recorded +38°C today... https://t.co/qla2lfvxeh