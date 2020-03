Le site d'apprentissage de la photographie en milieu naturel, Nature TTL, a organisé son premier concours photo. 7000 candidats venant de 117 pays se sont présentés et les résultats viennent d'être annoncés. Nous vous les présentons dans la galerie.

C'est le Français Florian Ledoux qui remporte le prix de photographe de l'année 2020 et celui de la meilleure photo animalière pour une image prise en 2019 en Antarctique. «Je suis tellement heureux, je ne m'attendais pas à cela», a-t-il réagi. «Pour moi, c'est très important de montrer l'état des régions arctiques et antarctiques et je suis ravi qu'une photo prise là-bas remporte ce prix.»

Il a pris ce cliché avec un drone et explique que «toute personne inspirée par ce style d'image de drone doit comprendre l'importance de la faune et soit éthique dans son approche. Assurez-vous que votre drone n'effraie pas les animaux et ne les dérange pas, et conduisez-vous toujours conformément aux réglementations locales.»

