Presque tous les lémuriens sont menacés de disparition, dont 31% en danger critique, en raison de la chasse et de la déforestation à Madagascar, selon la nouvelle liste rouge de l'UICN qui compte désormais plus de 30 000 espèces préoccupantes.

Sur 120 372 espèces désormais passées au crible (sur 8 millions estimées sur la planète), 32 441 sont menacées d'extinction ( 13 898 vulnérables , 11 732 en danger et 6811 en danger critique), dont la plupart des lémuriens, la baleine noire de l'Atlantique, le grand hamster d'Alsace ou encore le champignon chenille prisé de la médecine traditionnelle chinoise.

Cette liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature est régulièrement enrichie par l'évaluation de nouvelles catégories animales ou végétales. La nouvelle complète en particulier l'évaluation des primates africains, attirant surtout l'attention sur les lémuriens, endémiques de Madagascar.

103 des 107 espèces de lémuriens

Ainsi, 103 des 107 espèces de lémuriens sont menacés, «principalement en raison de la déforestation et de la chasse» et 33 d'entre eux sont en danger critique, dernière catégorie avant l'extinction. Sans les importants efforts humains et financiers déployés pour sa conservation (aires protégées, reforestation, éco-tourisme...) certaines, comme le lépilémur du Sahafary «seraient sans doute déjà éteintes», note même Russ Mittermeier, spécialiste des primates à l'UICN.

Mais cela n'a toutefois pas empêché 13 espèces de lémuriens de passer dans la catégorie «en danger critique», comme le sifaka et le microcèbe mignon, plus petit primate du monde, tous deux victimes de la destruction de leur habitat par l'agriculture sur brûlis et l'exploitation forestière.

L'homme doit changer ses relations à la nature

Dans le reste de l'Afrique, plus de la moitié des espèces de primates (54 sur 103) sont menacées, comme le colobe à longs poils qui est désormais en danger critique.

Cela montre «que l'Homo sapiens doit changer radicalement sa relation avec les autres primates et avec la nature dans son ensemble», a souligné Grethel Aguilar, directrice générale par intérim de l'UICN, dont le congrès qui devait se tenir à Marseille en juin a été reporté en janvier 2021 à cause du Covid-19. (AFP/Le Matin)