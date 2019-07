Depuis le début de l'année, Charles Ray, professeur d'entomologie à l'université d'Auburn, a déjà recensé quatre super nids de guêpes en Alabama (USA). Alors qu'habituellement, il n'en compte qu'un, voire deux. Du coup, il craint que 2019 ne ressemble à 2006 où il en avait dénombré... 90! Une alerte a donc été lancée sur le site de vulgarisation des universités de l'État afin que toute personne qui se retrouve face à un tel nid ne tente surtout rien et fasse immédiatement appel à un professionnel.

15 000 guêpes

Habituellement, un nid de cette sorte de guêpes peut atteindre jusqu'à 4000 ou 5000 individus et il ne passe pas l'hiver. Seules les reines survivent au froid et refondent de nouvelles colonies au printemps. Mais un hiver plus doux combiné à une abondance de nourriture peut permettre à certaines colonies de survivre une deuxième année et donc de compter beaucoup plus d'individus. Jusqu'à 15 000, a constaté Charles Ray en étudiant ces super nids. il précise toutefois qu'un nid en Caroline du Sud avait été repéré, comptant 250 000 guêpes !

Repérés plus tôt cette année

Charles Ray a donc déjà recensé quatre super nids en 2019, dont deux en mai. Alors qu'en 2006, il avait repéré les premiers en juin. «Si nous les voyons un mois plus tôt, je suis très préoccupé: il pourrait y en avoir un très grand nombre. Les nids que j'ai vus cette année ont déjà plus de 10 000 individus et sont en pleine expansion.» Il craint donc que l'on en compte au moins autant qu'en 2006. À l'époque, le plus grand atteignait la taille d'une VW Coccinelle. De plus, ces super nids se trouvent «attachés à l'extérieur de la maison et à d'autres endroits où vous ne pourriez pas vous attendre à en trouver normalement».

Le nid de guêpes trouvé cette année dans un fumoir. Photo Charles Ray