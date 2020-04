Il n'y a plus grand monde dans les rues de Llandudno, petite ville côtière du nord du Pays de Galles. Ses habitants sont confinés à la maison en raison, comme partout, de l'épidémie du coronavirus.

Mais depuis vendredi dernier, certains ont profité de ce calme inhabituel, raconte Mashable, qui relaie les messages Twitter envoyés par Andrew Stuart, qui travaille pour le «Manchester Evening News». Celui-ci a en effet ce jour-là, aperçu pour la première fois... tout un troupeau de chèvres bottées, une espèce typique de la région.

Celles-ci vivent habituellement sur un promontoire proche de la ville et n'y descendent qu'en cas de grand vent et ne s'aventurant que dans les ruelles en bordure de la localité. Mais vendredi, elles sont allées beaucoup plus loin. Ce n'était qu'un début. Jour après jour, elles s'enhardissent, broutant les haies et donnant l'impression d'avoir colonisé Llandudno. Ce qui donne des scènes incroyables, qu'Andrew Stuart ne se lasse pas de filmer.

They definitely dgaf ???? pic.twitter.com/W2BjKCjKhw — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020

Michel Pralong