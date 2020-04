C'est un spectacle totalement inhabituel qui s'offre ces jours aux habitants de Jalandhar, dans l'État du Pendjab, en Inde. Ils peuvent désormais clairement apercevoir les contreforts de l'Himalaya. Le massif du Dhauladar, qui se situe pourtant à près de 200 km de la ville apparaît, majestueux, avec ses sommets enneigés. Il en comprend plusieurs de plus de 5000 mètres , le plus haut étant le Hanuman Tibba, à 5982 mètres . Jamais depuis 30 ans on n'avait vu ces montagnes à cette distance, selon SBS Hindi.

De nombreuses photos du massif, en haut au milieu de la carte, ont été prises depuis Jalandhar, tout en bas à gauche. Carte Google.

«Je n'aurais jamais imaginé que cela soit possible», écrit un habitant de Jalandhar qui, comme beaucoup d'autres, a posté des photos sur les réseaux sociaux. Le même phénomène a également été observé depuis le Pakistan voisin, comme le montre cette photo ci-dessous prise depuis Sialkot.

A picture captured today from sialkot LOC . Kashmir mountains. This kind of clear we are seeing after around more than 30 years pic.twitter.com/67KVRNJTOr — Khawar S Khawaja (@khawajaks) April 4, 2020

Ce somptueux spectacle, on le doit à l'épidémie de coronavirus qui a entraîné le confinement de la population indienne depuis 3 semaines. Et donc fait drastiquement baisser le taux de pollution. L'indice de la qualité de l'air s'est ainsi amélioré de 33% en moyenne dans un pays qui, habituellement, a un niveau de particules fines dépassant de plus de cinq fois les limites de sécurité mondiales.

Michel Pralong