À Bali, l'île des dieux, on peut également rencontrer des monstres ou, en tous cas, des créatures très étranges. C'est ce qui est arrivé à cet Indonésien un soir de juin dernier. Cette bestiole est entrée chez lui, pour chercher refuge en raison de la pluie, pense-t-il. Il explique, rapporte le «Daily Mail», n'avoir jamais vu avant pareil animal: «Il ne doit pas venir du quartier», estime-t-il.

En fait, il pourrait bien s'agir d'une sorte de papillon, plus précisément d'une mite, un Creatonotos gangis. Cette espèce possède en effet, du moins le mâle, quatre tentacules qui se gonflent et produisent des phéromones, des molécules qui attirent les femelles. Ce n'est que lorsqu'il essaie de se reproduire que ses appendices ont cet aspect, sinon on les remarque à peine. Ce qui semble corroborer cette explication, c'est qu'on trouve ce papillon précisément en Asie du sud-est et en Australie et qu'une autre vidéo d'un tel animal qui avait déjà fait le buzz en 2017 avait également été tournée en Indonésie.

L'insecte découvert ressemble beaucoup à cet autre Creatonotos gangis. DR

Le Balinais qui a cette fois découvert cette mite a expliqué qu'il allait la laisser chez lui, mais juste pour une nuit, car il ne veut pas qu'elle effraie ses invités. Ce que l'on ignore, c'est si la papillon a réussi à attirer une femelle. (Le Matin)