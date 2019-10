Un groupe de plongeurs au large d'Ørsta en Norvège visitait une épave de la Seconde Guerre mondiale à 200 mètres de la côte, au début du mois d'octobre. Sur le chemin du retour, Ronald Raasch, Nils Baadness et les membres de leur équipe du groupe de recherche REV Ocean sont tombé sur une mystérieuse forme flottante. La masse gélatineuse translucide, qui a été capturée par leur caméra le 5 octobre dernier, semblait en suspension à 17 mètres sous la surface.

#Mystery solved! #REVOcean captain @Nils Baadnes & Ronald Raasch discovered this giant gel ballwhile diving in Orstafjord #Norway, which is actually an eggmass of 10-armed #squid????????



More info from @Halldis Ringvold/Sea Snack Norway/Geleballprosjektet https://t.co/vyK0OblLt1 pic.twitter.com/fsTTsFOxMm