Nombre de victimes d'AVC arrivent trop tard à l'hôpital, le plus souvent parce que les témoins ne connaissent pas les signaux d'alarme. A l'occasion de la Journée mondiale de l'AVC, le 29 octobre, la Fondation suisse de cardiologie rappelle quels sont les symptômes.

Une paralysie subite, le plus souvent d'un seul côté, des troubles de l'élocution et de la vue sont des signes d'attaque cérébrale. «Dans ce cas, il faut alerter immédiatement le numéro d'appel d'urgence 144 sans hésiter», recommande le professeur Marcel Arnold, médecin-chef au «Stroke Center» de l'Hôpital de l'Ile à Berne dans un communiqué publié jeudi.

Lors d'une attaque cérébrale, les zones du cerveau mal irriguées en sang cessent rapidement de fonctionner et meurent. Il est capital de rétablir rapidement l'approvisionnement en sang et en oxygène. Plus le traitement est mis en route rapidement dans un hôpital équipé d'un centre cérébro-vasculaire, plus les chances sont grandes que la victime survive et n'ait que peu de séquelles, souligne la Fondation.

Les symptômes

Dans la plupart des cas, lors d'une attaque cérébrale (accident vasculaire cérébral, AVC), un ou plusieurs des symptômes suivants se manifestent:

- Paralysies: soudaine paralysie, troubles sensitifs ou affaiblissement, le plus souvent d'un seul côté du corps (visage, bras ou jambe) - Troubles de la vue: cécité subite (souvent d'un seul oeil) ou vision double - Troubles de la parole: difficultés à parler ou à comprendre ce qui est dit - Vertiges violents avec incapacité à marcher - Maux de tête soudains, intenses et inhabituels (ats/nxp)