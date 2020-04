La température moyenne a augmenté de 0,86°C dans le monde en 50 ans. Elle devrait atteindre un record sur la période des cinq prochaines années. L'ONU a appelé mercredi à Genève à aplanir à la fois la courbe du réchauffement et celle de la pandémie.

«Les prévisions montrent que des augmentations des températures mondiales sont probables», relève l'Organisation météorologique mondiale (OMM). En particulier dans les latitudes élevées, sur terre comme dans les océans.

Autre indication, depuis cinquante ans, le CO2 identifié à une station d'observation a augmenté de 26%. Certes, les émissions de gaz à effet de serre pourraient diminuer avec les effets de la pandémie liée au coronavirus mais l'action pour le climat reste indispensable, relève l'OMM. Les concentrations de CO2 n'ont pas par exemple pas été réduites.

Même lutte que celle contre le coronavirus

«Nous devons faire preuve de la même résolution et de la même unité dans notre lutte contre le changement climatique que dans celle que nous menons contre le Covid-19», affirme son secrétaire général Petteri Taalas. Et d'appeler à oeuvrer pour la santé et le bien-être des citoyens pas seulement «dans les prochaines semaines et les prochains mois» mais aussi à plus long terme.

Les situations météorologiques extrêmes ne vont pas être réduites par le coronavirus. La pandémie étend même le défi pour évacuer des populations en cas de désastre. De même, la combinaison de ces catastrophes et du Covid pourraient encore davantage faire déborder les centres de santé. L'OMM appelle les gouvernements à se préparer. Elle soutiendra ces efforts. (ats/nxp)