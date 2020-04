«Nous commençons par une discussion qui permet de cerner le problème du patient. Nous l'accompagnons ensuite dans un état de détente et lui suggérons un cadre dans lequel il pourra opérer un travail d'imagination active et puiser dans ses propres ressources inconscientes pour affronter son problème.»

En l'espace de quelques semaines, pandémie et confinement sont venus ébranler les repères de millions de personnes à travers le monde. Bien que cette singulière expérience soit collective, elle génère un éventail de réactions très nuancées. De l'euphorie à l'angoisse, le choc éveille des émotions souvent imprévisibles.

Les thérapeutes contraints de donner des consultations à distance en sont les premiers témoins. «Nous sommes face à un virus potentiellement mortel qu'on ne connaît pas vraiment. Il va agir comme un catalyseur d'angoisses déjà présentes chez certains patients, constate José Martinez, psychologue psychothérapeute à Lausanne. Il va les mettre face à leur peur de la mort. Et comme il est omniprésent, il prend une place importante dans leur vie. Il devient alors difficile d'échapper aux pensées que l'on projette dessus.»

Regarder la mort en face

Certains évoquent leur crainte d'attraper le virus, de se retrouver sans travail ou de l'état de l'économique. D'autres confient mal vivre la solitude ou faire face à des relations conflictuelles qu'ils ne peuvent plus fuir en situation de confinement. «Tout le monde réagit différemment selon ses prédispositions psychiques, sa personnalité, mais aussi son environnement concret, souligne le psychologue. Faire du télétravail ou voir son entreprise faire faillite, être confiné dans une maison de campagne ou enfermé dans une chambre de 10 mètres carrés en ville peut faire une différence dans la manière d’appréhender la crise.»

Jennifer, 28 ans, étudiante à Paris en sait quelque chose. Cloîtrée dans son appartement de 35 mètres carrés qu'elle partage avec sa mère en plein centre, elle est devenue insomniaque dès le premier jour du confinement. «J'étais plongée dans mes études quand l'université a fermé. Cela m'a rendue stressée», confie-t-elle.

Son anxiété s'est aggravée lorsqu'elle est tombée malade. Toux, difficultés respiratoires, la jeune femme à risque de par son terrain asthmatique s'est tout de suite mise en quarantaine dans sa chambre. Suivie à distance par un médecin, elle y est restée durant deux semaines. «À force de tourner en rond, je me suis mise à penser à l'avenir, explique-t-elle. Comment allons-nous retrouver nos vies d'avant? J'ai ressenti le besoin de me faire aider.»

Guérie par l'hypnose à distance

Pour apaiser ses angoisses, Jennifer a choisi une méthode peu commune. Du fond de son lit, elle a appelé un hypnothérapeute. Le résultat s'est révélé au-delà de ses attentes. «Le soir même, j'ai dormi comme un bébé pour la première fois en trois semaines de confinement. C'est extraordinaire! s'exclame-t-elle. J'avais des doutes quant à l'efficacité de cette démarche par téléphone, mais au contraire, ça m'a permis de me concentrer davantage sur sa voix tout en étant dans le confort de ma chambre. C'était il y a une semaine et je dors toujours aussi bien. Je suis plus sereine par rapport au confinement et j'arrive à me concentrer sur mes études.»

Pour José Martinez, l'expérience aussi efficace soit-elle à distance n'est pas des plus faciles pour le thérapeute. «Face au patient, nous sommes en mesure d’observer ses mouvements, sa respiration, pour adapter notre approche et l'accompagner à son rythme dans un état de relaxation. Par téléphone, nous n'avons que ses propos pour trouver les mots justes qui entreront en résonance avec lui.»

La crise en trois étapes

Mais pour l'expert, le pire est à venir. «Pour pas mal de patients, nous sommes dans de la psychologie d'urgence. Certains collègues indiquent même que le virus a déclenché des phases similaires à celles rencontrées en période de guerre, affirme-t-il. Elles se déploient en trois étapes. La première, celle du choc que l'on se prend en pleine figure est derrière nous. Elle s'est manifestée lorsque la population paniquée, poussée par un sentiment d'urgence et par la peur du manque s'est mise à dévaliser les magasins.»

Et d'ajouter: «Aujourd'hui, nous sommes dans la seconde phase avec ce semi-confinement. Une espèce d'ici et maintenant où l'on flotte dans l'incertitude. Il est possible que ce virus bouleverse notre rapport à la santé, au travail et à l'autorité. Cela, en plus de notre vie sociale.»

Une bombe à retardement

José Martinez imagine l'empreinte psychologique que laissera cette crise sanitaire sur la population. «C'est surtout après le confinement que le nombre de consultations risque d'exploser, avance-t-il. Un grand nombre de personnes exposées en première ligne face au virus risque de développer un syndrome de stress post-traumatique après la pandémie, comme cela est le cas après une guerre. Il est d'ailleurs plus qu'envisageable qu'une partie de la population garde des séquelles émotionnelles, comportementales et psychologiques conséquentes au confinement.»

La troisième phase qui nous attend est celle du retour à l'ordinaire, pouvant être vécue comme un soulagement qui permettra enfin au personnel soignant de souffler. Dès lors, ce sera vraisemblablement aux thérapeutes de prendre le relais. Selon le psychologue, ils auront alors un rôle clé à jouer pour accompagner les rescapés de la maladie, les victimes collatérales de cette pandémie et ceux qui devront retourner travailler la peur au ventre.

Laura Juliano