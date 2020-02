Une méthode efficace pour réduire le ronflement et l'apnée du sommeil consiste à perdre du poids. L'obésité a en effet été diagnostiquée comme principal facteur de risque d'apnée. Mais pourquoi? Cela restait encore obscur. La réponse était pourtant sur le bout de la langue, comme vient de le découvrir une équipe de chercheurs de l'Université de Pennsylvanie, nous apprend le site Fast Company.

Celle-ci a émis l'hypothèse que la perte de poids devait diminuer les volumes des tissus mous et la graisse de la langue, ce qui devrait permettre de réduire l'indice d'apnée-hypopnée, donc les risques de ronfler. Pour vérifier cette thèse, les chercheurs ont soumis 67 personnes souffrant d'obésité et d'apnée du sommeil à une intervention pour leur faire perdre du poids, que ce soit par un changement de mode de vie drastique ou par chirurgie. Les chercheurs ont mesuré chez ces patients la taille des voies respiratoires, le volume des tissus mous, la graisse abdominale et celle de la langue.

Comment perdre du poids de langue?

Les résultats, publiés dans «ATS Journals» ont montré qu'une perte de poids de la langue était bien le facteur principal pour une amélioration de l'indice d'apnée-hypopnée. En clair, que moins de graisse dans la langue faisait moins ronfler.

Pour Richard Schwab, co-auteur l'étude, maigrir de la langue est donc devenu clairement une cible thérapeutique pour soigner l'apnée du sommeil et les ronflements. Reste à savoir comment faire: «De futures études pourraient être menées pour savoir si certains régimes faibles en gras sont meilleurs que d'autres pour réduire la graisse de la langue», dit-il à Fast Company. Il se demande aussi si les thérapies par le froid, comme la cryolipolyse utilisée pour réduire la graisse par l'application d'un froid intense, pourraient être également appliquées à la langue. Autre recherche à mener: regarder si certains ronfleurs, qui ne sont pas obèses, ronflent parce que leur langue, en revanche, est grosse.

Michel Pralong