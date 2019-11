Le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida, pour cette occasion, des journées de dépistages gratuits ont lieu en Suisse romande. Elles débutent ce jeudi. Découvrez ci-dessous où et quand on peut faire un dépistage. Et découvrez dans notre nouveau format vidéo ci-dessus tout ce qu'il faut savoir sur le VIH en Suisse.

Lausanne, Vendredi 29 novembre 2019

Gare de Lausanne de 12h à 21h: Pharmacie Sun Store, Place de la Gare, Lausanne.

PMU du Flon de 12h à 19h30: Voie du Chariot 4, Lausanne.

Consultation VIH-IST Anonyme VISTA de 10h à 13h et de 14h00 à 17h30: Rue du Bugnon 44 (niveau 05), Lausanne.

Point Santé de 10h à 13h et de 14h00 à 17h30: EPFL, BS 172, station 4.

Accueil santé de 10h à 13h et de 14h00 à 17h30: UNIL, Anthropole, bureau 1056.

Institut et Haute Ecole de la Santé La Source de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00: Beaulieu, av. des Bergières 14.

Canton de Vaud, lundi 2 décembre 2019

Centres PROFA Aigle, Lausanne, Morges, Nyon, Payerne, Renens, Vevey et Yverdon-les-Bains de 12h à 20h.

Canton de Neuchâtel

Jeudi 28 novembre de 14h30 à 18h: Addiction Neuchâtel, ambulatoire du Val-de-Travers,ruelle du Guilleri 8, 2114 Fleurier.

Vendredi 29 novembre de 10h00 à 18h: Hôpital Pourtalès (4e étage) rue de la Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

Samedi 30 novembre de 10h00 à 17h: GSN, Grand-Rue 18, 2034 Peseux.

Lundi 2 décembre de 10h00 à 15h: Stand sur Espacité, tests au Seuil, rue Jaquet-Droz 22, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 4 décembre de 12h00 à 17h: Hôpital de La Chaux-de-Fonds, policlinique (4e étage), rue Chasseral 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 6 décembre de 8h30 à 13h30: 13Ouvert, rue du Râteau 4b, 2000 Neuchâtel.

Flyer réalisé par Remo Job (CPNV) pour les journées de dépistage du Canton de Vaud