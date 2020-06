Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) lancent un appel à tous les donneurs de sang. Avec la reprise des activités chirurgicales et des transplantations, l’annulation de certaines collectes de sang et l’été qui arrive, l’établissement devra faire face à d’importants besoins.

Cet appel est lancé à l’occasion de la Journée mondiale du don du sang qui a lieu dimanche. Plus de 20’000 personnes sont aujourd’hui enregistrées comme donneurs réguliers aux HUG et 1062 nouveaux donneurs ont été comptabilisés de janvier à mars, soit près de 22% de plus que sur la même période en 2019.

Entre 18 et 60 ans

Mais cela ne suffit pas. Le Centre de transfusion sanguine (CTS) a besoin de nouveaux donneurs pour compenser notamment l’annulation de collectes de sang organisées dans les écoles ou les entreprises et la baisse sensible des dons observée lors des premières semaines de la pandémie. Un système de rendez-vous en ligne a été mis en place afin d’éviter les files d’attente.

Pour être donneur, il faut avoir entre 18 et 60 ans, se sentir en bonne santé et peser au minimum 50 kilos. Le CTS met aussi en ligne les délais à observer au retour d’un séjour de l’étranger avant de pouvoir donner son sang. Ces délais varient en fonction des risques de maladies infectieuses dans différents pays visités.

ATS/NXP