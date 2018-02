Les produits ménagers, surtout sous forme de sprays, seraient aussi dangereux que la cigarette pour nos poumons. C'est la conclusion alarmante d'une étude publiée le 16 février dernier dans la revue American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Des chercheurs de l'Université de Bergen, en Norvège, ont ainsi suivi les 6230 participants de l'étude sur une période de 20 ans pour évaluer l'impact à long terme de ces produits sur leur organisme. Résultat: un déclin significatif de la santé pulmonaire a été constaté chez les personnes faisant régulièrement le ménage.

L'utilisation quotidienne des produits d'entretien serait même aussi nocive que de fumer 20 cigarettes par jour pendant 10 à 20 ans.

Les femmes particulièrement touchées

Autre enseignement: le phénomène serait d'autant plus marqué pour la gente féminine. Un constat qui s'expliquerait par l'inégalité dans le partage des tâches ménagères, aucune recherche n'ayant pour le moment démontré que les poumons des femmes seraient plus vulnérables.

Manipulant régulièrement les produits d'entretien, les femmes s'exposeraient donc davantage à des insuffisances pulmonaires. Pour y remédier, le magazine Slate propose plusieurs solutions, au premier rang desquelles un partage plus équitable des tâches domestiques. L'utilisation de masques couvrant le nez et la bouche est également conseillée.

Mais la mesure la plus radicale consisterait en l'abandon pur et simple des produits toxiques au profit de méthodes plus artisanales, et donc plus saines. (Le Matin)