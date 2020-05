La pénurie de masque pour lutter contre la pandémie a fait émerger des idées des plus ingénieuses aux plus farfelues. Du particulier qui découpe des bouteilles en PET dans son garage aux start-up qui adaptent leurs produits ou ceux qui en font un exercice de style: tout le monde s'y met.

Playmobil ne fait pas exception. Le fabriquant de jouet appartenant au groupe allemand Brandstätter lance un masque en plastique souple à l’effigie de ses fameux petits personnages mobiles.

Doté d'un élastique réglable, le produit décliné en trois coloris, bleu, blanc et orange, et disponible en trois tailles coûte 4,99 € pièce, soit environ 5,30 CHF. Sur cette somme, un euro est reversé au profit des Restos du Cœur.

Sur son site, Playmobil explique comment utiliser ce masque grand public, rappelle les précautions sanitaires que l'on connait et précise que le produit n'est ni un dispositif médical, ni un équipement de protection individuelle du type masques filtrants selon les normes sanitaires européennes.

La marque avance qu'il s'agit «d'un masque réutilisable et utilisable sur le long terme, facile à nettoyer et donc particulièrement économe en ressources et durable.»

L'entreprise explique aussi qu'il peut être porté durant une dizaines d'heure au maximum et qu'il est livré avec un set de dix filtres qui peuvent être remplacés par la suite par des mouchoirs en papier.

Laura Juliano