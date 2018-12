Selon une étude suédoise publiée le 12 décembre dernier dans le British Medical Journal et relayée par France Inter, le soir du réveillon met à l'épreuve notre petit palpitant. En épluchant les dossiers médicaux de près de 300 000 personnes admises à l'hôpital pour un infarctus du myocarde entre 1998 et 2013, des chercheurs ont constaté que le soir du réveillon était à haut risque avec une hausse de 37% des cas par rapport à un autre jour avec un point culminant à 22h00, à l'heure ou la volaille garnie n'est plus qu'un tas d'os.

Cette information capitale quelques heures avant de mettre les pieds sous la table doit cependant être prise avec quelques pincettes: les personnes les plus susceptibles d'être touchées sont celles qui sont âgées de plus de 75 ans, qui ont un diabète connu ou qui sont affectées par une maladie coronarienne.

Excès et stress

En guise d'explications sont données pèle-mêle le stress inhérent à cette soirée particulière, les excès alimentaires, l'alcool, le manque de sommeil et – mais ça ne sera semble-t-il pas le cas cette année dans nos régions – une chute brutale des températures.

Cela dit, il est relevé que la consommation de tabac expose beaucoup plus au risque d'infarctus que le stress de Noël, le rôti brioché, les huîtres, la forêt noire ou le colonel lourdement arrosé. Il est également précisé, c'est du moins le cas en France, que les services des urgences sont plutôt sollicités le 24 au soir par les plaies à la main pour cause d'ouverture malheureuse de fruits de mer avec le couteau qui fait mal lorsque maladroitement utilisé.

Autrement dit, en matière de malédiction du réveillon, chacun peut voir minuit à sa porte. (Le Matin)