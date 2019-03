Qu'est-ce que la rougeole?

Aucun traitement - C'est une maladie virale extrêmement contagieuse, plus qu'Ebola ou la grippe, et pour laquelle il n'existe pas de traitement curatif.



Enfants - Elle touche surtout les enfants, mais pas uniquement. Le virus, qui se propage quand les malades toussent ou éternuent, reste actif pendant 2 heures.



4 jours après - La maladie se manifeste par une forte fièvre puis une éruption de plaques. Elle est contagieuse quatre jours avant et après cette éruption.



Complications - Souvent bénigne, elle peut toutefois entraîner des complications graves, respiratoires (infections pulmonaires) et neurologiques (encéphalites), en particulier chez les personnes fragiles.