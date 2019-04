La science a tranché. Le mariage fait grossir. Et plus il a lieu tôt, plus les risques de devenir obèse sont grands. C'est la conclusion d'une étude menée à l'Institute for Social Research de l'Université du Michigan, aux Etats-Unis.

Pour arriver à cette constatation, les chercheurs ont étudié 14 000 adolescents de 11 à 19 ans et les ont suivis jusqu'à l'âge de 28 ans. Ils sont parvenus à établir une corrélation entre l'évolution de leur corpulence (indice de masse corporelle) et le chamboulement de leurs habitudes de vie après le mariage.

Mariage étudiant: 50% de risque en plus

Il en ressort que se marier avant la fin de ses études double le risque de devenir obèse par rapport à un mariage qui aurait lieu une fois le diplôme obtenu.

L'explication tient du fait que ceux qui attendent la fin de leur cursus seraient davantage capable de s'adapter aux bouleversements que génèrent la vie d'un couple marié. Notamment, celui d'avoir moins de temps pour les activités sportives et pour une alimentation saine.

À cela s'ajoutent les ressources financières généralement plus grande après obtention du diplôme et qui donnent davantage accès à une alimentation de qualité et des activités sportives propres à limiter le risque de surpoids. (Le Matin)