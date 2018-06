Les tests de dépistage du sida à domicile seront commercialisés en Suisse dès mardi. Jusqu'à présent, seuls les professionnels étaient autorisés à effectuer ces tests permettant de détecter une éventuelle infection.

La Suisse rejoint ainsi plusieurs autres pays qui permettent déjà les autotests à la maison, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) lundi. Les tests seront remis dans les pharmacies et les drogueries. Ils sont aussi disponibles sur internet, mais l'OFSP et Swissmedic recommandent de les acheter auprès de professionnels qui peuvent dispenser des conseils et pour éviter une contrefaçon.

Un cinquième des cas d'infection

En cas de résultat positif, soit d'une infection probable par le VIH, les personnes concernées sont priées de s'adresser au plus vite à un médecin et de faire contrôler leur résultat par un laboratoire.

Ces tests sont destinés aux personnes qui ignorent qu'elles sont infectées, précise l'OFSP. En Suisse, elles représenteraient un cinquième des cas d'infection. Les expériences dans plusieurs pays ont montré que les autotests permettent d?atteindre des personnes qui n'auraient pas fait un dépistage autrement. (ats/nxp)