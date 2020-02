Si vous aimez jouer avec les chiffres, vous devez adorer ce 2 février 2020 . Cela constitue en effet une date super palindrome, c'est à dire constituée du jour, du mois et de l'année que l'on peut lire dans les deux sens. En clair, 02 02 2020 .

Cela n'est pas si rare que cela, puisque la dernière remonte à 8 ans (le 21 février 2012 , soit le 21 02 2012 ) et que la suivante sera l'an prochain déjà (le 12 février 2021 , soit le 12 02 2021 ).

On peut pousser le bouchon plus loin en rajoutant l'heure. Ainsi, ce matin, à 2 heures 2 minutes 20 secondes et 20 centièmes , une super horloge a affiché, en rajoutant le mois et l'année, un très beau 02 02 2020 02 02 2020 .

Le bissextile en plus

À noter que ce 2 février 2020 a une autre particularité puisque, étant une année bissextile, nous sommes le 33e jour de l'année et qu'il en reste 333. Cela, évidemment, se reproduit tous les quatre ans.

Comme quoi, malgré une météo chagrine sur une bonne partie de la Suisse, ce dimanche aura toute de même eu quelque chose de remarquable.

Un palindrome de 10 001 lettres

Le palindrome, qui vient du grec «palindromos» (qui cours en sens inverse) s'applique évidemment également aux lettres, comme le rappelle «Le Figaro». Certains mots, comme sexes ou Bob, sont des palindromes, mais des écrivains se sont amusés à en faire des phrases entières. Cyrano de Bergerac a ainsi écrit dans «Les États et empires de la Lune au Soleil», «à révéler mon nom, mon nom relèvera» qui, si l'on oublie les accents, est un palindrome.

Selon «Le Figaro», les auteurs Jacques Perry-Salkow et Frédéric Schmitter vont publier le 4 mars le plus long palindrome de la littérature française, composé de 10 001 lettres et intitulé «Sorel Eros» (Ed. Rivages).

Michel Pralong